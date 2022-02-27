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Striscione tifosi Juventus contro Fiorentina: "Per uno sfottò ci avete fatto diffidare, città infame"

Il chiaro riferimento è allo striscione appeso a fine gennaio a Firenze dai tifosi della Juventus in Curva Fiesole, da quell'episodio alcuni tifosi bianconeri sono stati diffidati.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2022 03:50
Striscione tifosi Juventus contro Fiorentina: "Per uno sfottò ci avete fatto diffidare, città infame" -
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Striscione tifosi Juventus contro Fiorentina: "Per uno sfottò ci avete fatto diffidare, città infame"

Trasferta a Empoli per la Juventus a pochi giorni dalla partita di Firenze contro la Fiorentina di mercoledi 2 marzo, i tifosi bianconeri arrivati in Toscana, fuori dallo stadio Castellani, hanno esposto uno striscione contro i tifosi viola e la Fiorentina:

"Per uno striscione di sfottò una citta infame ci ha fatto diffidare. Ma continuate a non contare un ca***"

Il chiaro riferimento è allo striscione appeso a fine gennaio a Firenze dai tifosi della Juventus in Curva Fiesole, da quell'episodio alcuni tifosi bianconeri sono stati diffidati.

VLAHOVIC PARLA DELLA FIORENTINA

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