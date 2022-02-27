Striscione tifosi Juventus contro Fiorentina: "Per uno sfottò ci avete fatto diffidare, città infame"
Il chiaro riferimento è allo striscione appeso a fine gennaio a Firenze dai tifosi della Juventus in Curva Fiesole, da quell'episodio alcuni tifosi bianconeri sono stati diffidati.
Trasferta a Empoli per la Juventus a pochi giorni dalla partita di Firenze contro la Fiorentina di mercoledi 2 marzo, i tifosi bianconeri arrivati in Toscana, fuori dallo stadio Castellani, hanno esposto uno striscione contro i tifosi viola e la Fiorentina:
"Per uno striscione di sfottò una citta infame ci ha fatto diffidare. Ma continuate a non contare un ca***"
Il chiaro riferimento è allo striscione appeso a fine gennaio a Firenze dai tifosi della Juventus in Curva Fiesole, da quell'episodio alcuni tifosi bianconeri sono stati diffidati.
VLAHOVIC PARLA DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/vlahovic-ho-sensazioni-contrastanti-per-il-mio-ritorno-a-firenze-fiorentina-fara-sempre-parte-di-me/167057/