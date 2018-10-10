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(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola...

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi pubblicata su Violachannel che ricorda Stefano Borgonovo, tributato nel giorno meglio noto come “Borgonovo day” 8 Ot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 18:21
(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola... -
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi pubblicata su Violachannel che ricorda Stefano Borgonovo, tributato nel giorno meglio noto come “Borgonovo day” 8 Ottobre 2008, da 30.000 persone al Franchi con i suoi amici del passato, Baggio compreso. Poi compleanno di Francesco Rosetta capitano del primo scudetto viola e di Milenkovic, titolatissimo nella nuova Fiorentina...

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