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Notizie Borgonovo Fiorentina

Dunga: “Baggio? Un brasiliano mascherato da italiano. Rifiutai di fare la spia, venni messo fuori rosa"

28 marzo 2023 09:58

Moglie Borgonovo: "Morto per colpa del calcio, come Vialli e Mihajlovic. A nessuno importa indagare"

19 marzo 2023 00:04

Da Vialli a Mihajlovic, da Borgonovo a Maldera, troppe morti sospette nel calcio. Richiesta di indagine

05 febbraio 2023 12:50

Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"

18 ottobre 2021 10:34

Esclusiva Carobbi: "Sarei restato alla Fiorentina a vita. Chiesa e Venuti i giovani più forti che ho allenato"

05 maggio 2020 13:53

Pellicanò: "Iachini? Un muro davanti alla difesa. Baggio-Borgonovo, che coppia d'attacco!"

18 febbraio 2020 16:42

Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo

06 novembre 2019 14:46

(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter

24 febbraio 2019 17:55

(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola...

10 ottobre 2018 18:21

VIDEO, Borgonovo sotto la Fiesole per l'ultimo coro, trentamila fiorentini emozionati

08 ottobre 2018 19:33

Dieci anni fa la notte a Firenze che commosse il mondo, Baggio e Borgonovo sotto la Fiesole. Magia unica...

08 ottobre 2018 17:52

Chiesa e Simeone più giovani della coppia Baggio-Borgonovo. Che siano anche più prolifici?

15 agosto 2018 10:57

QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 giugno 2018 00:29

Antognoni: "I fiorentini ricordano Borgonovo con grande affetto, siamo qui per ricordarlo"

05 febbraio 2018 18:14

Pioli: "Borgonovo grande giocatore e grande compagno, contento di averlo conosciuto"

05 febbraio 2018 18:04

Carobbi: "Borgonovo amico vero e sincero. Chiesa? Ha un valore inestimabile"

05 febbraio 2018 18:00

"Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla". Esce il libro su Chantal e Stefano Borgonovo

30 gennaio 2018 10:38

Chantal Borgonovo racconta alla Gazzetta dello Sport la bellezza dell'assistenza a suo marito Stefano Borgonovo

27 ottobre 2017 11:24

Baggio scrive a Borgonovo: ''Un attaccante vero, adesso hai trovato la tua porta nel cielo"

15 settembre 2017 14:32

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