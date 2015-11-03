Notizie Borgonovo Fiorentina

Dunga: “Baggio? Un brasiliano mascherato da italiano. Rifiutai di fare la spia, venni messo fuori rosa"
28 marzo 2023 09:58
Moglie Borgonovo: "Morto per colpa del calcio, come Vialli e Mihajlovic. A nessuno importa indagare"
19 marzo 2023 00:04
Da Vialli a Mihajlovic, da Borgonovo a Maldera, troppe morti sospette nel calcio. Richiesta di indagine
05 febbraio 2023 12:50
Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"
18 ottobre 2021 10:34
Esclusiva Carobbi: "Sarei restato alla Fiorentina a vita. Chiesa e Venuti i giovani più forti che ho allenato"
05 maggio 2020 13:53
Pellicanò: "Iachini? Un muro davanti alla difesa. Baggio-Borgonovo, che coppia d'attacco!"
18 febbraio 2020 16:42
Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo
06 novembre 2019 14:46
(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter
24 febbraio 2019 17:55
(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola...
10 ottobre 2018 18:21
VIDEO, Borgonovo sotto la Fiesole per l'ultimo coro, trentamila fiorentini emozionati
08 ottobre 2018 19:33
Dieci anni fa la notte a Firenze che commosse il mondo, Baggio e Borgonovo sotto la Fiesole. Magia unica...
08 ottobre 2018 17:52
Chiesa e Simeone più giovani della coppia Baggio-Borgonovo. Che siano anche più prolifici?
15 agosto 2018 10:57
QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 giugno 2018 00:29
Antognoni: "I fiorentini ricordano Borgonovo con grande affetto, siamo qui per ricordarlo"
05 febbraio 2018 18:14
Pioli: "Borgonovo grande giocatore e grande compagno, contento di averlo conosciuto"
05 febbraio 2018 18:04
Carobbi: "Borgonovo amico vero e sincero. Chiesa? Ha un valore inestimabile"
05 febbraio 2018 18:00
"Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla". Esce il libro su Chantal e Stefano Borgonovo
30 gennaio 2018 10:38
Chantal Borgonovo racconta alla Gazzetta dello Sport la bellezza dell'assistenza a suo marito Stefano Borgonovo
27 ottobre 2017 11:24
Baggio scrive a Borgonovo: ''Un attaccante vero, adesso hai trovato la tua porta nel cielo"
15 settembre 2017 14:32
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