(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci porta all’immediato pre partita di Fiorentina-Inter. Ricordo vivido quello pe...
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 17:55
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci porta all’immediato pre partita di Fiorentina-Inter. Ricordo vivido quello per Astori e Borgonovo entrambi in gol contro i nerazzurri. Da cineteca il gol di Berti...