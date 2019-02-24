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(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci porta all’immediato pre partita di Fiorentina-Inter. Ricordo vivido quello pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2019 17:55
(VIDEO): dal super gol di Berti a i compianti Borgonovo ed Astori. La scheda di Fiorentina-Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci porta all’immediato pre partita di Fiorentina-Inter. Ricordo vivido quello per Astori e Borgonovo entrambi in gol contro i nerazzurri. Da cineteca il gol di Berti...

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