Chiesa e Simeone più giovani della coppia Baggio-Borgonovo. Che siano anche più prolifici?

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, la coppia Simeone-Chiesa porta a 44 anni. L’età più bassa di sempre persino della B2 della stagione 88-89 quando Borgonovo aveva 24 anni e Baggio 21. Il rend...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, la coppia Simeone-Chiesa porta a 44 anni. L’età più bassa di sempre persino della B2 della stagione 88-89 quando Borgonovo aveva 24 anni e Baggio 21. Il rendimento di quella mirabolante coppia, capace di far innamorare i tifosi anche per l’amicizia tra i due portò a 29 goal complessivi (14 per Borgonovo e 15 per Baggio). Che i due figli d’arte sappiamo far meglio? Ai posteri l’ardua sentenza.