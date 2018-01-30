"Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla". Esce il libro su Chantal e Stefano Borgonovo

Si chiama “Una vita in gioco. L’amore, il calcio, la Sla»”: è il libro che racconta una storia vera, quella di Chantal e Stefano Borgonovo. Il volume verrà presentato il prossimo 5 febbraio dalle 17...

Si chiama “Una vita in gioco. L’amore, il calcio, la Sla»”: è il libro che racconta una storia vera, quella di Chantal e Stefano Borgonovo. Il volume verrà presentato il prossimo 5 febbraio dalle 17 alle19 nella Sala D’Arme di PalazzoVecchio. Forti e toccanti i temi trattati: l’intreccio tra una granitica storia d’amore, il mondo dorato del calcio e la ferocia di una malattia come la Sla. A dieci anni dalla notte del Franchi, con Roberto Baggio che spinse la carrozzella di Borgonovo sul campo, Firenze ricorda nuovamente il suo sfortunato giocatore.