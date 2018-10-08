VIDEO, Borgonovo sotto la Fiesole per l'ultimo coro, trentamila fiorentini emozionati

Accadeva esattamente dieci anni fa, era l'8 ottobre del 2008 a Firenze andava in scena la partita amichevole per raccogliere fondi per la ricerca contro la SLA tra Fiorentina e Milan nel quale giocaro...

Accadeva esattamente dieci anni fa, era l'8 ottobre del 2008 a Firenze andava in scena la partita amichevole per raccogliere fondi per la ricerca contro la SLA tra Fiorentina e Milan nel quale giocarono i giocatori del presente e quelli del passato. In quell'occasione andò in scena l'ultimo passaggio di Borgonovo sotto la Fiesole accompagnato da Roberto Baggio. Ecco il video del momento che emozionò i 30 mila del Franchi di quella sera