Labaro Viola

Antognoni: "I fiorentini ricordano Borgonovo con grande affetto, siamo qui per ricordarlo"

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 18:14
Antognoni: "I fiorentini ricordano Borgonovo con grande affetto, siamo qui per ricordarlo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
News
Antognoni
Borgonovo
Condividi

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chantal Borgonovo e e Mapi Danna.

Queste le parole di Giancarlo Antognoni: "Da dirigente ho conosciuto Borgonovo quando ormai era alla fine della carriera. Lo ricordo con grande affetto come tutti gli ex compagni e il pubblico, in particolare i fiorentini, e penso che questo evento lo dimostri, basta guardare le persone che ci sono. Vedo sempre con molto piacere Chantal. Siamo qui per ricordarlo, ha avuto questa sventura ma noi lo ricordiamo con grande affetto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok