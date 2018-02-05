Antognoni: "I fiorentini ricordano Borgonovo con grande affetto, siamo qui per ricordarlo"

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chan...

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chantal Borgonovo e e Mapi Danna.

Queste le parole di Giancarlo Antognoni: "Da dirigente ho conosciuto Borgonovo quando ormai era alla fine della carriera. Lo ricordo con grande affetto come tutti gli ex compagni e il pubblico, in particolare i fiorentini, e penso che questo evento lo dimostri, basta guardare le persone che ci sono. Vedo sempre con molto piacere Chantal. Siamo qui per ricordarlo, ha avuto questa sventura ma noi lo ricordiamo con grande affetto".