Pioli: "Borgonovo grande giocatore e grande compagno, contento di averlo conosciuto"

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chan...

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chantal Borgonovo e e Mapi Danna.

Queste le parole di Stefano Pioli: "Oggi ricordiamo un grande giocatore, un grande compagno e un ragazzo che ha vissuto e lottato contro la malattia con grande dignità ed orgoglio. Siamo contenti di averlo conosciuto".