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Pioli: "Borgonovo grande giocatore e grande compagno, contento di averlo conosciuto"

Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 18:04
Pioli: "Borgonovo grande giocatore e grande compagno, contento di averlo conosciuto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Tanti ex calciatori viola – fra i quali Antognoni, Di Chiara, Carobbi, Malusci e Pioli – si sono recati a Palazzo Vecchio per assistere alla presentazione dl libro “Una vita in gioco”, scritto da Chantal Borgonovo e e Mapi Danna.

Queste le parole di Stefano Pioli: "Oggi ricordiamo un grande giocatore, un grande compagno e un ragazzo che ha vissuto e lottato contro la malattia con grande dignità ed orgoglio. Siamo contenti di averlo conosciuto".

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