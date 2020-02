Oggi è il compleanno di Roberto Baggio, ecco le parole rilasciate da Giuseppe Pellicanò ex portiere della Fiorentina e compagno dell’attaccante in viola a Radio Bruno: “Faccio i miei più sinceri auguri a Roberto, è stato una bandiera della Fiorentina. Con lui ho passato dei bellissimi anni a Firenze, come allenatore c’era Eriksson. Sabato ci sarà Fiorentina-Milan quindi incontro tra Pioli e Iachini. Beppe lo mettevo davanti alla difesa quando segnavamo, non passava più nessuno. Un sacco di gare l’abbiamo vinte in questo modo. La coppia d’attacco Baggio-Borgonovo segnava sempre. Nello spogliatoio Baggio ci racontava sempre delle barzellette, avevamo un gran rapporto”.