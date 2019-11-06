Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo

L’Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Fi), nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a S...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 14:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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