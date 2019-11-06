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Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo

L’Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Fi), nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 14:46
Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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L’Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Fi), nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a Stefano Borgonovo una delle strade cittadine, traversa di Via Roma, adiacente agli impianti sportivi.

La cerimonia inaugurale si terrà sabato 16 novembre, a partire dalle ore 12:00.

Il programma della cerimonia prevede il saluto del Sindaco di Rignano sull’Arno e delle autorità presenti per ricordare le figure dei due calciatori. A seguire, ci sarà un pranzo di beneficenza a favore della ricerca sulla SLA con la Fondazione Stefano Borgonovo ONLUS.

Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti rappresentanti del Museo Fiorentina, della Fondazione Borgonovo ONLUS e dei Viola Club.

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