Rignano, lo stadio comunale verrà intitolato ad Astori. Una via invece a Borgonovo
L’Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Fi), nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a S...
L’Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Fi), nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a Stefano Borgonovo una delle strade cittadine, traversa di Via Roma, adiacente agli impianti sportivi.
La cerimonia inaugurale si terrà sabato 16 novembre, a partire dalle ore 12:00.
Il programma della cerimonia prevede il saluto del Sindaco di Rignano sull’Arno e delle autorità presenti per ricordare le figure dei due calciatori. A seguire, ci sarà un pranzo di beneficenza a favore della ricerca sulla SLA con la Fondazione Stefano Borgonovo ONLUS.
Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti rappresentanti del Museo Fiorentina, della Fondazione Borgonovo ONLUS e dei Viola Club.