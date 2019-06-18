"Noi siamo i nobili di Firenze, avete insultato la nostra famiglia" sfogo di un Pontello nell'albergo di Commisso

Il patron viola Rocco Commisso aveva detto nel giorno della sua presentazione a Firenze: “Chiesa? Non farò come con Baggio“. Una frase che non è andata giù alla famiglia Pontello, proprietaria all'epo...

Il patron viola Rocco Commisso aveva detto nel giorno della sua presentazione a Firenze: “Chiesa? Non farò come con Baggio“. Una frase che non è andata giù alla famiglia Pontello, proprietaria all'epoca della Fiorentina.

Il giorno dopo all’Hotel Savoy, quartier generale di Commisso a Firenze, si era presentato un personaggio nella hall dell'albergo che aveva subito alzato la voce: “Avete insultato la nostra famiglia"

A lui ha risposto Joe Barone, braccio destro di Commisso, che lo ha invitato subito a calmarsi. Il personaggio ha ancora attaccato “Ma lei sa chi siamo noi? Siamo i Pontello, i nobili di Firenze”. Risposta immediata del braccio destro di Commisso, Joe Barone “E io sono il nobile di Pozzallo"

Corriere dello Sport Stadio