Notizie Pontello Fiorentina

Cecchi Gori: "Fiorentina? Mio babbo disse a Pontello ‘più di 10 miliardi non te li do’, lo convinsi io a 11"
30 novembre 2025 10:13
Pontello: "Fiducioso che Kean voglia rimanere. Negli ultimi quattro anni allenatori non all'altezza della Fiorentina"
11 luglio 2025 16:01
Sentite N. Pontello: "Restyling Franchi? Un'idea che nasce vecchia. La Fiorentina deve fare il triplete"
24 marzo 2023 17:10
Sentite N. Pontello: "Commisso? Sta facendo come noi prima di vendere. Vedo tante similitudini"
16 giugno 2022 18:58
Pontello: ''Vlahovic? Per fare salto di qualità non deve scegliere la Juve ma andare all'estero''
21 gennaio 2022 16:19
Il contratto firmato di Van Basten con la Fiorentina, l'affare saltò perchè Pontello cambiò idea
16 gennaio 2022 18:17
Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"
17 dicembre 2021 20:13
(FOTO): “No al giglio dei Pontello” così i tifosi della Fiorentina sulla scelta per la nuova maglia
07 agosto 2021 20:30
N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"
07 maggio 2021 18:23
Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."
07 maggio 2021 11:01
Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"
21 aprile 2021 12:33
Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."
17 maggio 2020 15:33
"Noi siamo i nobili di Firenze, avete insultato la nostra famiglia" sfogo di un Pontello nell'albergo di Commisso
18 giugno 2019 10:59
31 anni fa moriva in un incidente aereo Pier Cesare Baretti. Da Presidente volle Baggio in viola..
05 dicembre 2018 22:59
Pontello: “Simeone? Più lo vedo e più credo che non sia un centravanti, Pjaca sfiduciato"
23 ottobre 2018 20:48
Viola: la canzone di Don Backy che Pontello voleva inno e mai lo diventò. Vi piacerebbe sentirla allo stadio? Vota!
27 settembre 2018 13:02
Tito Corsi: "Quando Pontello andava negli spogliatoi c'era il terrore. A Firenze i Della Valle non ci sono, la voce del padrone serve"
04 ottobre 2017 19:48
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