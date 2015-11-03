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Notizie Pontello Fiorentina

Cecchi Gori: "Fiorentina? Mio babbo disse a Pontello ‘più di 10 miliardi non te li do’, lo convinsi io a 11"

30 novembre 2025 10:13

Pontello: "Fiducioso che Kean voglia rimanere. Negli ultimi quattro anni allenatori non all'altezza della Fiorentina"

11 luglio 2025 16:01

Sentite N. Pontello: "Restyling Franchi? Un'idea che nasce vecchia. La Fiorentina deve fare il triplete"

24 marzo 2023 17:10

Sentite N. Pontello: "Commisso? Sta facendo come noi prima di vendere. Vedo tante similitudini"

16 giugno 2022 18:58

Pontello: ''Vlahovic? Per fare salto di qualità non deve scegliere la Juve ma andare all'estero''

21 gennaio 2022 16:19

Il contratto firmato di Van Basten con la Fiorentina, l'affare saltò perchè Pontello cambiò idea

16 gennaio 2022 18:17

Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"

17 dicembre 2021 20:13

(FOTO): “No al giglio dei Pontello” così i tifosi della Fiorentina sulla scelta per la nuova maglia

07 agosto 2021 20:30

N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"

07 maggio 2021 18:23

Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."

07 maggio 2021 11:01

Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"

21 aprile 2021 12:33

Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."

17 maggio 2020 15:33

"Noi siamo i nobili di Firenze, avete insultato la nostra famiglia" sfogo di un Pontello nell'albergo di Commisso

18 giugno 2019 10:59

31 anni fa moriva in un incidente aereo Pier Cesare Baretti. Da Presidente volle Baggio in viola..

05 dicembre 2018 22:59

Pontello: “Simeone? Più lo vedo e più credo che non sia un centravanti, Pjaca sfiduciato"

23 ottobre 2018 20:48

Viola: la canzone di Don Backy che Pontello voleva inno e mai lo diventò. Vi piacerebbe sentirla allo stadio? Vota!

27 settembre 2018 13:02

Tito Corsi: "Quando Pontello andava negli spogliatoi c'era il terrore. A Firenze i Della Valle non ci sono, la voce del padrone serve"

04 ottobre 2017 19:48

N.Pontello: "Bravi Della Valle, state facendo come noi. Ma non dimentichiamoci che Firenze è una città molto intelligente"

14 settembre 2017 14:14

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