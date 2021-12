Caliendo ammette: “Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui”

Lo storico procuratore di Roberto Baggio, Antonio Caliendo, ha parlato a Lady Radio, le sue parole sulla famosa cessione del divin codino dalla Fiorentina alla Juventus:

“Pontello voleva cedere Baggio perché a Firenze ormai contava più Baggio che la presidenza, come se Pontello non esistesse più. Poi dopo il secondo infortunio Pontello mi disse che dovevamo venderlo, inutile dire che non ho avuto problemi a cercare un’altra squadra. Andò alla Juventus perché Agnelli e Berlusconi si misero d’accordo cosi, Roberto non la prese bene ma io gli spiegai che era un qualcosa di più grande di lui. Lui non voleva andare alla Juventus. Con Commisso Baggio sarebbe rimasto alla Fiorentina, è un presidente che mi piace tantissimo” conclude Pontello.

