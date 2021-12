“Come è possibile che Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi vale solo 30 milioni?”

Nel corso del suo intervento su Radio Bruno, l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di tanti tempi (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVENTO COMPLETO) ma si è soffermato a parlare anche di Berardi, queste le parole di Brovarone: “Faccio fatica a comprendere il valore di Berardi, io l’ho sempre definito il miglior talento che abbiamo in Italia. Come mai Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi costa 30, è un grande affare, perchè non costa 60 milioni? Non capisco perchè cosi cosi poco, ha solo 27 anni ed esterni come lui in Europa ce ne sono molto pochi” conclude Brovarone.