Brovarone: “Prenderei Gonzalez. Il terzino non l’ho proposto alla Fiorentina, non giocherebbe”

“Scamacca piace da sempre, di lui mi è piaciuto il coraggio di andare al PSV per giocare quando era un bambino. Un segno di responsabilità e di coraggio. A livello umano ha requisiti splenditi, in Italia si fa fatica a trovare uno meglio di lui considerata la sua giovane età in ambito di nazionali italiani. Però non vale i soldi che al Sassuolo chiede, non ha ancora fatto molto. Se Pradè avesse avuto libertà e portafoglio lo avrebbe già preso. Se lui ha le sue mansioni ben definite, Pradè avrebbe fatto meglio. La Fiorentina sarebbe la perfezione per Scamacca, io una cosa del genere gliel’avrei consigliata.

Faccio fatica a comprendere il valore di Berardi, seppur io lo abbia sempre definito il miglior talento che abbiamo in Italia. Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi costa 30, è un grande affare, perchè non costa 60 milioni? Non capisco perchè cosi cosi poco, ha solo 27 anni.

Nè Lucca nè Mayoral possono prendere il posto di Vlahovic e non possono essere il centravanti titolare della Fiorentina del futuro, per sostituire Vlahovic abbiamo bisogno di un grande centravanti di spessore. Lucca comunque non te lo regalano ma è ancora un bambinone, lo scorso anno ha giocato in serie D.

Mandragora e Gomez sono due pupilli di Pradè, Daniele li avrebbe presi già diverso tempo fa. Mandragora mi ha sempre intrigato, capitano di tutte le nazionali giovanili, un napoletano serio.

Andrei a prendere Nico Gonzalez del Barcellona, classe 2002, un giocatore pazzesco da prendere subito ammesso che te lo diano. Il terzino che volevo proporre alla Fiorentina? Non vi nascondo che lo vuole il Bayer Leverkusen, per adesso alla Fiorentina non gliel’ho ancora proposto perchè vorrei che questo giocatore giocasse e alla Fiorentina in questo momento gioca Biraghi” conclude Brovarone.

