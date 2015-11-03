Notizie Caliendo Fiorentina

Caliendo nei guai, dichiarava 5 mila euro al mese ma ne guadagnava 6 milioni, confiscate case e beni
17 maggio 2022 23:18
Caliendo: "Su Vlahovic Commisso deve scegliere se ricevere i soldi o mantenere l'orgoglio"
24 gennaio 2022 13:43
Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"
17 dicembre 2021 20:13
Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"
01 dicembre 2020 14:46
Caliendo: "Il trasferimento di Baggio alla Juventus è stato il mio capolavoro. Roberto era contrario a lasciare Firenze"
30 aprile 2020 18:59
La storia del giovane Antognoni: "Alla Fiorentina guadagnava una miseria, dormiva in una stanzetta, poi..."
03 ottobre 2018 12:38
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