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Notizie Caliendo Fiorentina

Caliendo nei guai, dichiarava 5 mila euro al mese ma ne guadagnava 6 milioni, confiscate case e beni

17 maggio 2022 23:18

Caliendo: "Su Vlahovic Commisso deve scegliere se ricevere i soldi o mantenere l'orgoglio"

24 gennaio 2022 13:43

Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"

17 dicembre 2021 20:13

Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"

01 dicembre 2020 14:46

Caliendo: "Il trasferimento di Baggio alla Juventus è stato il mio capolavoro. Roberto era contrario a lasciare Firenze"

30 aprile 2020 18:59

La storia del giovane Antognoni: "Alla Fiorentina guadagnava una miseria, dormiva in una stanzetta, poi..."

03 ottobre 2018 12:38

Caos Modena, i tifosi tentano l'irruzione nella sede della società, Caliendo si difende con un armadio

03 ottobre 2017 23:28

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