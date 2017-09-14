N.Pontello: "Bravi Della Valle, state facendo come noi. Ma non dimentichiamoci che Firenze è una città molto intelligente"

Bisogna parlare chiaro ai tifosi e dire loro cosa si ha davvero intenzione di fare" così Niccolò Pontello torna a parlare di Fiorentina

Niccolò Pontello, ex consigliere della Fiorentina ha parlato della strategia dei Della Valle: “La strada che la Fiorentina ha intrapreso è quella giusta. Bisognava farlo prima. Oggi le società ambiziose e di buon livello puntano sui giovani per competere con i grandi club. Ai Della Valle raccomando di essere più chiari possibile con la città e le istituzioni. Suggerisco di fare chiarezza, farebbe bene alla squadra e a Firenze che è sì passionale ma anche molto intelligente, questo non bisogna dimenticarselo.

E capisce che oltre all’aspetto calcistico c’è quello dell’investimento immobiliare per il nuovo stadio. La strada che loro stanno percorrendo fummo costretti a imboccarla anche noi. Anche noi affidammo il club a manager e poi entrammo nell’ordine di idee di vendere. Avevamo capito che la nostra Fiorentina non l’avrebbero mai fatta vincere e che era meglio ritirarsi, chiudere. Cosa che facemmo anche se io con la Fiorentina non ho mai chiuso e mi diverto a vederla"

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