Pontello: “Simeone? Più lo vedo e più credo che non sia un centravanti, Pjaca sfiduciato"

L’ex dirigente della Fiorentina Niccolò Pontello è stato intervistato da Radio Blu: “A livello di risultati, la Fiorentina sta andando discretamente. In termini di gioco il discorso è diverso: la dife...

L’ex dirigente della Fiorentina Niccolò Pontello è stato intervistato da Radio Blu: “A livello di risultati, la Fiorentina sta andando discretamente. In termini di gioco il discorso è diverso: la difesa è un reparto altamente affidabile, ma lo stesso non si può dire del centrocampo e soprattutto dell’attacco. E' necessario un miglioramento di Pjaca e di Simeone. L’argentino più lo vedo e più credo che non sia una punta centrale, non ha molte delle caratteristiche fondamentali per esserlo: la forza fisica, il tiro da fuori, il dribbling. Sulla qualità di Simeone ho sempre avuto dubbi, non mi sembra un giocatore decisivo come i grandi centravanti che la Fiorentina ha avuto. Pjaca? Ha talento, ma i suoi problemi risiedono nella testa, ha perso molta fiducia nei suoi mezzi e finisce spesso per limitarsi al tocco facile. Report Juventus? La proprietà dei Della Valle è esemplare, altra categoria”.