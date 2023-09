Ferrara la spara grossa: “Gol di Samardzic come quello di Baggio in Napoli-Fiorentina, come rivederlo”

Ciro Ferrara, in diretta su Dazn, ha commentato il gol segnato da Samardzic in Napoli-Udinese, queste le parole dell’ex difensore del Napoli: “L’ho detto subito appena ho visto il gol di Samardzic, mi è sembrato di vedere il gol di Baggio fatto proprio contro il Napoli con la maglia della Fiorentina contro di me, dribblò praticamente tutta la difesa e andò in porta. Questo è un giocatore visionato che può crescere ancora di più nel suo percorso, gol strepitoso”

