Juventus una partita come le altre? Chiedetelo a Baggio, che non volle tirare il rigore e prese sciarpa

Italiano dice giustamente che non si sta pensando alla Juventus, ma l'attesa dei tifosi viola è per la partita di Coppa

Italiano dice: «Noi pensiamo al Sassuolo. Nello spogliatoio non ho mai parlato di Juve». Vero. Infatti pare che il tecnico abbia arringato lo spogliatoio così: «Pensiamo al campionato. Ai gobbi ci potete pensare da domenica. Comunque tu, Igor, inizia ad affilare i tacchetti». Ok. D’altra parte la Fiorentina era stata chiara, presentando la sfida di Coppa. «Non sarà una partita come le altre». Nessuno qui l’ha mai pensato. Ma è una risposta a Vlahovic. «A Firenze sarà una partita come le altre», aveva detto in tv. Sì, beh. Insomma. Andrebbe chiesto a Roberto Baggio di quella volta che, alla prima al Franchi da bianconero, non calciò un rigore e poi raccolse e portò con sé una sciarpa viola che un giovane tifoso gli lanciò dalla tribuna. Certo, altro calcio. Ma soprattutto altri uomini e altri campioni. Lo scrive Benedetto Ferrara su La Nazione

BAGNO A RIPOLI SCELTA COME CASA

https://www.labaroviola.com/odriozola-callejon-e-amrabat-come-ribery-scelto-di-abitare-a-bagno-a-ripoli-affacciati-sul-viola-park/166936/