Baggio racconta: “Alla Fiorentina ho rifiutato di ricevere lo stipendio perché ero infortunato. Assegni non ritirati”

Roberto Baggio è stato intervistato da SportWeek, l’ex campione della Fiorentina è tornato sulla scelta, ad inizio carriera, di non voler ricevere gli stipendi dalla società viola perché infortunato per tanto tempo. Questo il suo racconto:

“Ero infortunato, non potevo giocare e pensavo di non poter meritare quei soldi. Un lunedì mattina ero nel mio appartamento vicino a Coverciano e mi chiamò il direttore generale per dirmi che per motivi contabili avrei dovuto incassare gli assegni. Erano in 6 buste chiuse che tenevo in un cassettino sotto ad uno specchio. Mi disse che era già accaduto che qualche giocatore saltasse molti mesi per infortunio, che non ero il primo e che non sarei stato l’ultimo…”

