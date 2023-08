Pedullà: “Mi aspetto dei nomi a sorpresa, per Baldanzi servono 20-25 milioni Amrabat? Lo United deve cedere”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

AMRABAT “Non è che si sia incartato il Manchester United, ma tutte le società devono fare delle uscite, ma non basta Fred. Devono fare McTominay e Van de Beek, la valutazione dei due cartellini sono sui 50 milioni, poi ci sarebbe anche Maguire. Consideriamo che vuole anche Pavard, dove si è inserita anche l’Inter. Il Liverpool ha preso dei due di picche importanti, soprattutto quello di Caicedo. E hanno fatto il tentativo per il centrocampista marocchino ma dipende dallo United. Se i Red Devils trovano il tesoretto, andrà allo United. Altrimenti vedremo, ma Amrabat fino a questo momento ha respinto il Liverpool. Poi non è che Amrabat stia male a Firenze, quindi vediamo. Quindi la ricostruzione di Pradè è corretta, devono trovare una soluzione che accontenti tutti e che permetta ad Amrabat di fare il salto di qualità. Ricordiamoci anche la situazione di fine gennaio di Amrabat quando voleva andare al Barcellona e pensava di essere liberato. Se la Fiorentina potrà accontentarlo, lo accontenterà. È una promessa che hanno trovato dopo le sortite di gennaio. Io crederemo che entreremo in sette giorni caldi su tre tavoli: difensore centrale, centrocampista, sia che esca Amrabat sia che non esca, e l’investimento importante. Se c’è una deadline? È una domanda difficile, dovrebbe rispondere la Fiorentina. Se non ha risposto il direttore Pradè, penso che si prenderanno anche la prossima settimana. Su Amrabat è una cosa impostata, penso che la prossima settimana ci sia una variante che ci possa far capire. Se arrivi al 31, anche se hai bloccato il centrocampista, penso sia una forbice troppo larga. Penso che i prossimi 4-5 giorni siano quelli caldi per definire e capire la situazione “.

ZANIOLO “Ho letto dall’Inghilterra, sto seguendo altre piste. Gli inglesi sono così, quando non passi le visite non è che non le passi perché non sei nelle condizioni fisiche, ma non le passi perché riscontrano degli infortuni retrodatati, non vogliono andare avanti. Stessa situazione di Castrovilli. Ora dobbiamo aspettare, Zaniolo era a Birmingham a fare le visite. Negli ultimi 5 anni abbiamo più di 20 casi come questo, ma in Inghilterra sono così. Se non ritengono che tu sia idoneo alla loro idea, fanno saltare. Anzi, ti do l’aggiornamento (ore 14.40) in tempo reale. Stanno completando il contratto, firmerà a breve. Questione di minuti”.

BALDANZI “La situazione è quella che abbiamo già raccontato, senza correre. È un profilo che piace, la Fiorentina che segue, i rapporti tra Fiorentina ed Empoli sono importanti ma ci fermiamo qui. Valutazione? 20 milioni abbondanti, metti una base fissa di 20 milioni per arrivare a 25 con i bonus, questa la posizione dell’Empoli. Se dovesse entrare una contropartita tecnica, non dovrebbe incidere su questo aspetto. È un enfant prodige, è un 2003, un predestinato, è nella lista della spesa di molti club prestigiosi e non solo in Italia. Io credo che la Fiorentina continuerà a seguirlo, però non so se accadrà qualcosa entro il primo settembre. Ma è una pista che dobbiamo seguire visti i rapporti eccellenti tra le due società. Se un giorno si dovesse fare, mi ricorda un po’ la storia di Biraghi e Parisi, ma con Bonaventura. Vorrei averne 10 di Jack, un ragazzo straordinario che, secondo me, ha raccolto anche meno di quanto avrebbe dovuto. Ma non è eterno e dobbiamo prepararci al post. E Baldanzi è il profilo giusto per fare la stessa staffetta futuribile fatta con Biraghi e Parisi. Poi magari verrà fuori un altro nome che non sarà Baldanzi, ma noi per ora la stiamo raccontando per come è”.

DIFENSORE CENTRALE “Murillo costa 20 milioni di euro, penso sia complicata. Come lo era la situazione legata a Sutalo. Ci stiamo lavorando, penso venga fuori un altro nome che potrebbe essere anche in contropiede visto anche il futuro di Martinez Quarta”.

SAMARDZIC “La valutazione è di 25 milioni, anche con la contropartita tecnica devi arrivare comunque a 25 milioni. Questa è la valutazione fatta all’Inter, poi è saltata per altri motivi e sotto questo aspetto saranno i diretti interessati a doverne parlare. Piace alla Lazio, è in lista da tempo, ma adesso non è una priorità in quanto i biancocelesti hanno in mente di fare un portiere”.

FAUSTO VERA “È un nome uscito, accostato anche alla Lazio. Ecco, come per Mina, mi aspetto un profilo che uscirà a sorpresa tra difensore e centrocampista. Valutazione? 12 milioni, 15 con i bonus. Questa la valutazione fatta alla Lazio, poi i giochi delle valutazioni è un gioco molto importante. Devi capire se c’è un Vera in giro per l’Europa o in Italia che costa meno o quanto lui. Come la Lazio che ha ricevuto una richiesta di 33 milioni per Ricci e poi ha deciso di virare su Rovella pagandolo molto meno”.

MERCATO FIORENTINA “Lo abbiamo sempre detto fin dal primo giorno: il mercato della Fiorentina sarà lungo, intelligente e da seguire in profondità. E così si sta rivelando. Vediamo quanti saranno i nuovi arrivi, viviamolo questo mercato giorno per giorno e vediamo se saranno uno, due o tre gli innesti. Uno non penso, due non credo mentre tre penso sia la cifra giusta. L’eventuale uscita di Amrabat influirà tanto sul tipo di tesoretto che la Fiorentina avrà a disposizione”.

COMMISSO: “SQUADRA PIÙ FORTE, ABBIAMO FATTO QUELLO CHE DOVEVAMO FARE. FATTO QUANTO DETTO”