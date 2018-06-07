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Il Corriere Dello Sport: Chiesa è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, a meno di offerte mostruose che al momento non sono arrivate, Federico Chiesa rimarrà a Firenze ed è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni. L'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 09:58
Il Corriere Dello Sport: Chiesa è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport, a meno di offerte mostruose che al momento non sono arrivate, Federico Chiesa rimarrà a Firenze ed è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni. L'eventuale cessione aumenterebbe in modo esponenziale gli attriti tra la famiglia Della Valle e tutta la città di Firenze. I tifosi sperano in una nuova bandiera, il tempo darà le sue risposte...

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