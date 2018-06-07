Il Corriere Dello Sport: Chiesa è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, a meno di offerte mostruose che al momento non sono arrivate, Federico Chiesa rimarrà a Firenze ed è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni. L'...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, a meno di offerte mostruose che al momento non sono arrivate, Federico Chiesa rimarrà a Firenze ed è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni. L'eventuale cessione aumenterebbe in modo esponenziale gli attriti tra la famiglia Della Valle e tutta la città di Firenze. I tifosi sperano in una nuova bandiera, il tempo darà le sue risposte...