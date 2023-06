Baggio contro Trapattoni: “Esclusione al Mondiale2002 è stato un tradimento. Una cosa vergognosa”

Durante l’intervista concessa ad Esquire, Roberto Baggio, è tornato a parlare della andata convocazione al Mondiale 2002, attaccando l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Giovanni Trapattoni: “Quella fu una cosa vergognosa, che per mille motivi difficilmente passerà. Sarei dovuto andare anche con una gamba sola, per quello che avevo rappresentato. Avevo fatto tre Mondiali in un certo modo, quello sarebbe stato il quarto, la storia doveva finire così. È stato un tradimento”.