(VIDEO): "Ah...Da quando Baggio non gioca più..." Fiorentina-Atalanta porta mille aneddoti...

Il servizio realizzato da Stefano Borgi del Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel ci proietta alla sfida contro l'Atalanta in programma Domenica ore 15.00. Un tuffo nel passato dove Bagg...

Il servizio realizzato da Stefano Borgi del Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel ci proietta alla sfida contro l'Atalanta in programma Domenica ore 15.00. Un tuffo nel passato dove Baggio ed Antognoni hanno un trascotso legato ai bergamaschi e parafrasando la colonna sonora di Cesare Cremonini, Marmellata #25: "Ah... Da quando Baggio non gioca più...Non è più Domenica...". E magari lo sarà grazie a Federico Chiesa, marcatore viola contro i nerazzurri al Franchi nella passata stagione.

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