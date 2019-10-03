Gazzoni: "Oggi Roberto Baggio costerebbe due volte Chiesa. Presi un pallone d'oro per due milioni e mezzo..."

Il presidente onorario del Bologna, Giuseppe Gazzoni, ha ricordato al Resto del Carlino l'acquisto di Roberto Baggio, facendo un parallelismo con i cartellini di oggi e, in particolare, con il costo d...

A cura di Redazione Labaroviola 03 ottobre 2019 12:29

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