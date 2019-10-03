Gazzoni: "Oggi Roberto Baggio costerebbe due volte Chiesa. Presi un pallone d'oro per due milioni e mezzo..."
Il presidente onorario del Bologna, Giuseppe Gazzoni, ha ricordato al Resto del Carlino l'acquisto di Roberto Baggio, facendo un parallelismo con i cartellini di oggi e, in particolare, con il costo d...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 12:29
Il presidente onorario del Bologna, Giuseppe Gazzoni, ha ricordato al Resto del Carlino l'acquisto di Roberto Baggio, facendo un parallelismo con i cartellini di oggi e, in particolare, con il costo di Federico Chiesa: "Io presi un pallone d'oro di trent'anni per due milioni e mezzo, erano altri tempi. Oggi Roberto costerebbe due volte Chiesa".