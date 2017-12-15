Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"

Alberto Di Chiara, ex calciatore della Fiorentina a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, preso parte alla quinta puntata della web serie GoalCar: "Con Carlos Dunga c’è un bel...

Alberto Di Chiara, ex calciatore della Fiorentina a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, preso parte alla quinta puntata della web serie GoalCar: "Con Carlos Dunga c’è un bel rapporto, penso si sia visto, ma con il carattere che ha ci litighi minimo un paio di volte".

Prosegue sempre sul brasiliano: "Anche in campo era pretenzioso, certe volte arrivava anche all’offesa quando sbagliavi un passaggio, poi magari quando sbagliava lui gli rispondevi…".

E su altri compagni di allora: "Alla fine c’è chi è più permaloso come me, che se la poteva prendere, ma poi si stemperava tutto perché a quell’epoca lì, c’erano Roberto Baggio e Borgonovo".

E conclude sul suo rapporto con Roberto Baggio: "Avevo un feeling maggiore con Roberto con il quale ci raccontavamo barzellette…".