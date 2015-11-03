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Notizie Dunga Fiorentina

Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente

25 settembre 2025 17:01

Incidente stradale per l'ex viola Carlos Dunga in Brasile: tanta paura ma niente di grave per lui e la compagna

14 luglio 2024 11:24

Corriere dello Sport: "Arthur, riuscirà a ripetere quanto fatto da Dunga? Essere uno dei migliori?"

24 dicembre 2023 08:27

Dunga consiglia Amrabat: "L'amore di Firenze non lo trovi da altre parti. Deve capire se vale la pena andare"

29 agosto 2023 18:47

Dunga: “Baggio? Un brasiliano mascherato da italiano. Rifiutai di fare la spia, venni messo fuori rosa"

28 marzo 2023 09:58

Zironelli: "Italiano perfetto per Firenze. Borgonovo e Dunga due campioni dei miei anni"

18 ottobre 2021 10:34

Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"

28 marzo 2021 18:11

Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."

17 maggio 2020 15:33

Dunga incorona Commisso: "Ha portato entusiasmo. Porterà nei prossimi anni la Fiorentina a vincere.."

08 aprile 2020 18:05

Dunga: "Cara Fiorentina, Pedro è fortissimo. Ci vuole pazienza se no diventerà un rimpianto come Coutinho"

06 aprile 2020 09:19

Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola

17 marzo 2020 11:06

Dunga: "Ribery? Tutti si aspettavano che si fermasse, ma lui ha ancora grande voglia di giocare a calcio"

05 novembre 2019 21:32

Dunga: "Chiesa? Può diventare una bandiera. Pedro? È completo. Ribery? Pensavo che si sarebbe ritirato"

05 novembre 2019 11:20

Dunga: "Chiesa può essere felice alla Fiorentina. È importante che si concentri sulla viola"

24 settembre 2019 20:31

Auguri per i suoi 55 anni a Carlos Dunga. Fu protagonista della cavalcata viola in Coppa Uefa del 1990'

31 ottobre 2018 18:34

Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"

15 dicembre 2017 13:02

Dunga: "Un futuro alla Fiorentina? Chissà, qui sto bene e devo molto a questa società"

30 novembre 2017 21:17

E Salica regala a Dunga la maglia viola numero 4: una giornata fiorentina da incorniciare

30 novembre 2017 17:11

Stasera la Hall of Fame Viola: riconoscimenti per Dunga, Chiesa, Mencucci e non solo...

30 novembre 2017 13:26

Dunga: "Sono innamorato di Firenze e della Fiorentina. Centro sportivo fantastico. Ho parlato con Pioli di Vitor Hugo..."

30 novembre 2017 13:12

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