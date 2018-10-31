Auguri per i suoi 55 anni a Carlos Dunga. Fu protagonista della cavalcata viola in Coppa Uefa del 1990'
Tanti auguri a Carlos Dunga! Il brasiliano, soprannominato il Cucciolo, compie oggi 55 anni! E’ nato in Brasile il 31 ottobre 1963. Giunto in Italia, acquistato dal Piss, in viola ha giocato dal 1988...
Tanti auguri a Carlos Dunga! Il brasiliano, soprannominato il Cucciolo, compie oggi 55 anni! E’ nato in Brasile il 31 ottobre 1963. Giunto in Italia, acquistato dal Piss, in viola ha giocato dal 1988 al 1992, giocando la finale di Coppa Uefa ed entrando nella Hall of Fame della storia della Fiorentina. Prima di lasciare la società viola in aperto conflitto con Cecchi Gori approda al Pescara. Nel suo palmares possiede un Mondiale vinto da capitano con il Brasile nel 1994, oltre a tre Coppe America, due come calciatore e uno da commissario tecnico verdeoro. Tanti auguri Carlos Dunga!
Fonte: Fiorentina.it