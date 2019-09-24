Dunga: "Chiesa può essere felice alla Fiorentina. È importante che si concentri sulla viola"
Carlos Dunga, ex centrocampista della Fiorentina è stato intervistato a Sky sul talento della Fiorentina, Federico Chiesa: "Un attaccante ha bisogno di fare gol, ma quando ci riuscirà tornerà tutto co...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 20:31
Carlos Dunga, ex centrocampista della Fiorentina è stato intervistato a Sky sul talento della Fiorentina, Federico Chiesa: "Un attaccante ha bisogno di fare gol, ma quando ci riuscirà tornerà tutto come prima. Può essere felice alla Fiorentina e delle partite con la Nazionale italiana. Il suo momento arriverà. Ora è importante che si concentri sulla viola e che faccia il meglio possibile".