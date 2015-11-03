Notizie Nazionale Italiana Fiorentina

Gattuso, addio alla Nazionale con dolore: "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio"
03 aprile 2026 17:33
“Dimissioni? Valuterà il consiglio FIGC”. No Gravina, si deve dimettere. Il suo progetto è fallito!
01 aprile 2026 10:36
Gattuso e la verità su Chiesa: "Assente in Nazionale per sua scelta, devo rispettare il giocatore"
10 novembre 2025 15:23
Fattori su Nicolussi Caviglia: "Una convocazione inaspettata anche per lui. Spero gli dia forza"
09 ottobre 2025 14:23
Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni
25 luglio 2025 18:52
Spalletti: "Kean? Con Retegui due bomber veri, si è perfezionato. Prima non era così finalizzatore"
08 febbraio 2025 10:24
Mancini: “Che errore lasciare la panchina dell’Italia! Non lo rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti”
23 dicembre 2024 08:45
Comuzzo convince Spalletti e brucia le tappe. Prima convocazione con l'Italia. C'è anche Kean
08 novembre 2024 18:29
Kean lascia il ritiro della Nazionale per una lombalgia, tornerà al Viola Park per iniziare le cure
07 ottobre 2024 12:39
Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele
04 ottobre 2024 18:06
Spalletti ammette: "Ho fatto una brutta figura agli Europei. Ora ho iniziato un'operazione di riscatto"
26 settembre 2024 19:10
Calcio in ansia per Schillaci, si aggrava: "Nelle ultime 24 ore condizioni sensibilmente peggiorate"
17 settembre 2024 23:53
Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"
08 settembre 2024 18:03
Bove si gode la Nazionale: "Volevo questo gol da tempo. La fascia di capitano è un onore"
05 settembre 2024 19:15
Kean è tornato ad allenarsi in gruppo con l'Italia. Spalletti prova Retegui al suo posto in vista della Francia
04 settembre 2024 19:36
Niente di grave per Kean in Nazionale. Si è allenato a parte per un affaticamento, domani in gruppo
03 settembre 2024 19:43
Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica
03 settembre 2024 18:14
Spalletti punta subito su Kean: l'attaccante della Fiorentina convocato in Nazionale. Biraghi ancora out
30 agosto 2024 19:18
Bove convocato con l'Under 21, non sarà a disposizione di Palladino durante la sosta. Anche Kayode in azzurro
30 agosto 2024 18:58
Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"
29 maggio 2024 11:14
Kayode ha ancora chance per l'Europeo? Spalletti: "Qualcuno dell'Under 21 può venire in Nazionale"
26 marzo 2024 18:28
Bonaventura parte con la Nazionale per le amichevoli negli Stati Uniti. Spalletti lascia a casa Ranieri e Biraghi
15 marzo 2024 19:17
Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20
15 marzo 2024 18:40
Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania
02 dicembre 2023 19:05
L'Italia si gioca la qualificazione all'Europeo. Spalletti lascia Bonaventura in panchina. La formazione
20 novembre 2023 19:48
Repice su Bonaventura: "Sta diventando giocatore di massimo affidamento per l'Italia"
18 novembre 2023 18:26
Bonaventura scalpita per maglia da titolare contro la Macedonia. Spalletti non ha dubbi
15 novembre 2023 17:21
Bonaventura centra seconda convocazione di fila in Nazionale. Spalletti non chiama Biraghi
10 novembre 2023 19:16
Baldanzi si fa male in Nazionale e costretto al cambio. Empoli in ansia, è in dubbio per la Fiorentina
17 ottobre 2023 19:36
Spalletti non ha dubbi e schiera Bonaventura dal primo minuto. Biraghi in panchina. La formazione ufficiale
14 ottobre 2023 19:50
Non solo scommesse, Nazionale Under 21 nel caos: Nasti tira un pugno a Ruggeri dell'Atalanta. Frattura del naso
13 ottobre 2023 18:36
Adesso è ufficiale: Bonaventura torna in Nazionale. Spalletti chiama anche Biraghi. Kayode in Under 21
06 ottobre 2023 19:20
FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"
28 settembre 2023 17:14
Spalletti sceglie ancora Dimarco contro l'Ucraina e non Biraghi, panchina per il capitano della Fiorentina
12 settembre 2023 19:45
Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"
28 agosto 2023 18:15
Mancini avverte: "Retegui deve ancora imparare il calcio europeo, non è semplice. Deve crescere"
18 giugno 2023 19:33
Calciomercato.com: "Inter molla la presa per Retegui, la Fiorentina è in pole. Occhio al Lipsia"
18 giugno 2023 18:01
Di Biagio elogia Mandragora: "Stravedo per lui, a 17 anni l'ho fatto giocare nell' Italia Under 21"
27 aprile 2023 13:46
Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"
01 aprile 2023 15:10
Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"
29 marzo 2023 19:53
Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"
23 marzo 2023 19:18
Lo stadio Franchi sede fissa delle partite della nazionale nel periodo Covid?
02 settembre 2020 13:51
Mancini: "Quest'anno l'Europeo l'avremmo vinto ma se slitterà, vinceremo il prossimo"
16 marzo 2020 01:07
Bernardeschi, con Sarri poco spazio? La Juve gli propone il rinnovo fino al 2024. I dettagli
17 ottobre 2019 13:48
Biraghi: "Sono tornato per scrivere la storia dell'Inter. Ho lavorato ogni giorno per essere qui.."
16 ottobre 2019 22:00
Mancini: "Tonali il nostro miglior giovane. Dopo di lui c'è Castrovilli. Sottil.."
15 ottobre 2019 21:44
Dunga: "Chiesa può essere felice alla Fiorentina. È importante che si concentri sulla viola"
24 settembre 2019 20:31
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