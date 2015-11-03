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Notizie Nazionale Italiana Fiorentina

Gattuso, addio alla Nazionale con dolore: "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio"

03 aprile 2026 17:33

“Dimissioni? Valuterà il consiglio FIGC”. No Gravina, si deve dimettere. Il suo progetto è fallito!

01 aprile 2026 10:36

Gattuso e la verità su Chiesa: "Assente in Nazionale per sua scelta, devo rispettare il giocatore"

10 novembre 2025 15:23

Fattori su Nicolussi Caviglia: "Una convocazione inaspettata anche per lui. Spero gli dia forza"

09 ottobre 2025 14:23

Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni

25 luglio 2025 18:52

Spalletti: "Kean? Con Retegui due bomber veri, si è perfezionato. Prima non era così finalizzatore"

08 febbraio 2025 10:24

Mancini: “Che errore lasciare la panchina dell’Italia! Non lo rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti”

23 dicembre 2024 08:45

Comuzzo convince Spalletti e brucia le tappe. Prima convocazione con l'Italia. C'è anche Kean

08 novembre 2024 18:29

Kean lascia il ritiro della Nazionale per una lombalgia, tornerà al Viola Park per iniziare le cure

07 ottobre 2024 12:39

Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele

04 ottobre 2024 18:06

Spalletti ammette: "Ho fatto una brutta figura agli Europei. Ora ho iniziato un'operazione di riscatto"

26 settembre 2024 19:10

Calcio in ansia per Schillaci, si aggrava: "Nelle ultime 24 ore condizioni sensibilmente peggiorate"

17 settembre 2024 23:53

Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"

08 settembre 2024 18:03

Bove si gode la Nazionale: "Volevo questo gol da tempo. La fascia di capitano è un onore"

05 settembre 2024 19:15

Kean è tornato ad allenarsi in gruppo con l'Italia. Spalletti prova Retegui al suo posto in vista della Francia

04 settembre 2024 19:36

Niente di grave per Kean in Nazionale. Si è allenato a parte per un affaticamento, domani in gruppo

03 settembre 2024 19:43

Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica

03 settembre 2024 18:14

Spalletti punta subito su Kean: l'attaccante della Fiorentina convocato in Nazionale. Biraghi ancora out

30 agosto 2024 19:18

Bove convocato con l'Under 21, non sarà a disposizione di Palladino durante la sosta. Anche Kayode in azzurro

30 agosto 2024 18:58

Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"

29 maggio 2024 11:14

Kayode ha ancora chance per l'Europeo? Spalletti: "Qualcuno dell'Under 21 può venire in Nazionale"

26 marzo 2024 18:28

Bonaventura parte con la Nazionale per le amichevoli negli Stati Uniti. Spalletti lascia a casa Ranieri e Biraghi

15 marzo 2024 19:17

Kayode convocato in Nazionale Under 21. C'è anche la chiamata per Comuzzo con l'Under 20

15 marzo 2024 18:40

Sorteggio terribile per l'Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

02 dicembre 2023 19:05

L'Italia si gioca la qualificazione all'Europeo. Spalletti lascia Bonaventura in panchina. La formazione

20 novembre 2023 19:48

Repice su Bonaventura: "Sta diventando giocatore di massimo affidamento per l'Italia"

18 novembre 2023 18:26

Bonaventura scalpita per maglia da titolare contro la Macedonia. Spalletti non ha dubbi

15 novembre 2023 17:21

Bonaventura centra seconda convocazione di fila in Nazionale. Spalletti non chiama Biraghi

10 novembre 2023 19:16

Baldanzi si fa male in Nazionale e costretto al cambio. Empoli in ansia, è in dubbio per la Fiorentina

17 ottobre 2023 19:36

Spalletti non ha dubbi e schiera Bonaventura dal primo minuto. Biraghi in panchina. La formazione ufficiale

14 ottobre 2023 19:50

Non solo scommesse, Nazionale Under 21 nel caos: Nasti tira un pugno a Ruggeri dell'Atalanta. Frattura del naso

13 ottobre 2023 18:36

Adesso è ufficiale: Bonaventura torna in Nazionale. Spalletti chiama anche Biraghi. Kayode in Under 21

06 ottobre 2023 19:20

FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"

28 settembre 2023 17:14

Spalletti sceglie ancora Dimarco contro l'Ucraina e non Biraghi, panchina per il capitano della Fiorentina

12 settembre 2023 19:45

Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"

28 agosto 2023 18:15

Mancini avverte: "Retegui deve ancora imparare il calcio europeo, non è semplice. Deve crescere"

18 giugno 2023 19:33

Calciomercato.com: "Inter molla la presa per Retegui, la Fiorentina è in pole. Occhio al Lipsia"

18 giugno 2023 18:01

Di Biagio elogia Mandragora: "Stravedo per lui, a 17 anni l'ho fatto giocare nell' Italia Under 21"

27 aprile 2023 13:46

Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"

01 aprile 2023 15:10

Mancini sbotta: "Zaccagni e Zaniolo non convocati? Tutti parlano senza sapere, ci sono motivi validi"

29 marzo 2023 19:53

Bocci: "Biraghi ha perso il posto nell'Italia dopo grande stagione di Dimarco: diventato quarta scelta"

23 marzo 2023 19:18

Lo stadio Franchi sede fissa delle partite della nazionale nel periodo Covid?

02 settembre 2020 13:51

Mancini: "Quest'anno l'Europeo l'avremmo vinto ma se slitterà, vinceremo il prossimo"

16 marzo 2020 01:07

Bernardeschi, con Sarri poco spazio? La Juve gli propone il rinnovo fino al 2024. I dettagli

17 ottobre 2019 13:48

Biraghi: "Sono tornato per scrivere la storia dell'Inter. Ho lavorato ogni giorno per essere qui.."

16 ottobre 2019 22:00

Mancini: "Tonali il nostro miglior giovane. Dopo di lui c'è Castrovilli. Sottil.."

15 ottobre 2019 21:44

Dunga: "Chiesa può essere felice alla Fiorentina. È importante che si concentri sulla viola"

24 settembre 2019 20:31

Guagni: "Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenute!"

30 giugno 2019 20:41

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