Calciomercato.com: “Inter molla la presa per Retegui, la Fiorentina è in pole. Occhio al Lipsia”

Mateo Retegui vuole il salto in una grande squadra italiana e ora tutti gli indizi portano alla Fiorentina. Su Retegui l’Inter c’era davvero tanto che Baccin era andato a Malta per osservarlo da vicino con la maglia azzurra. Ora però il club nerazzurro ha mollato la presa per due motivi: il primo è perché impegnato in altre operazioni come quella appena conclusa con Bisseck. Ma ci sono state anche delle profonde riflessioni tecnico tattiche alla base di questa scelta. Ora la Fiorentina può correre ancora più forte su Retegui cercando di anticipare il Lipsia. Lo scrive Calciomercato.com.

L’ATTACCANTE DELLA NAZIONALE ITALIANA E’ L’OBIETTIVO DELLA FIORENTINA COME CENTRAVANTI