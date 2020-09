Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lo Stadio Franchi potrebbe diventare per la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini sede fissa delle partite in casa della squadra azzurra durante il periodo Covid date le limitazioni che ci sono per viaggi e spostamenti vari questa scelta sarebbe molto comoda per la truppa azzurra che ha il proprio quartier generale al centro tecnico di Coverciano, a pochi passi dallo stadio della Fiorentina che in questo caso sarebbe l’ideale per le partite casalinghe della nazionale.

