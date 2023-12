Sorteggio terribile per l’Italia ad Euro 2024. Azzurri nel girone con Spagna, Croazia ed Albania

Si è svolta pochi minuti fa la cerimonia per il sorteggio dei gironi di Euro 2024 che si svolgerà in Germania nel corso della prossima estate. La Nazionale italiana, qualificata grazie al risultato dell’ultimo match contro l’Ucraina, occupava la quarta fascia e per questo motivo era difficile pensare ad un girone senza insidie per gli uomini del CT Luciano Spalletti. L’Italia, infatti, se la dovrà vedere con Spagna, Croazia e Albania nel girone dei prossimi campionati europei. Agli ottavi passeranno anche le migliori terze classificate nei gironi e, di conseguenza, qualche possibilità in più per gli Azzurri di approdare alle fasi finali.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA: DUE RECUPERI FONDAMENTALI PER ITALIANO