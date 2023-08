Mancini si presenta in Arabia e punge l’Italia: “Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere”

Roberto Mancini è stato presentato oggi pomeriggio a Riyad come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Conferenza stampa prevalentemente incentrata sul suo ruolo alla guida dei Figli del Deserto, ma non è mancato qualche riferimento all’Italia: Sul numero esiguo di giocatori sauditi nelle squadre del campionato “In Italia non abbiamo solo tre giocatori da scegliere per squadra (in Arabia Saudita c’è il limite di 8 stranieri tesserabili, ndr). Questa è una buona cosa per noi, abbiamo tempo per decidere tutto. Crediamo molto nei giovani talenti, sappiamo che nell’Under 21 e nelle selezioni giovanili abbiamo tanti giocatori buoni”.

“Uno dei mercati potenzialmente più grandi al mondo, normale che arrivino i migliori giocatori. In Italia avevamo davvero pochi giocatori, era difficile scegliere e a volte pescavamo in giocatori che non hanno mai giocato in Serie A. Per quel che riguarda l’Arabia Saudita sono sicuro che troveremo i giocatori giusti”. Lo riporta TMW.

