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Bernardeschi, con Sarri poco spazio? La Juve gli propone il rinnovo fino al 2024. I dettagli

La Juventus sta pensando di blindare Federico Bernardeschi, arrivato due stagioni fa dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Le buone prestazioni nelle ultime settimane,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 13:48
Bernardeschi, con Sarri poco spazio? La Juve gli propone il rinnovo fino al 2024. I dettagli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus sta pensando di blindare Federico Bernardeschi, arrivato due stagioni fa dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Le buone prestazioni nelle ultime settimane, soprattutto in Nazionale, possono valere un rinnovo contrattuale fino al 2024, due anni in più rispetto a ora, con un ritocco verso l'alto. L'idea della dirigenza è quella di proporre un accordo intorno ai 4 milioni di euro più bonus, cifra che alzerebbe di un milione l'attuale contratto in vigore.

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