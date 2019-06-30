Guagni: "Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenute!"

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e difensore della Nazionale italiana ha commentato la sua splendida esperienza mondiale terminata ieri attraverso un post su Instagram. Queste le sue par...

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e difensore della Nazionale italiana ha commentato la sua splendida esperienza mondiale terminata ieri attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole: "Eccoci qua...il giorno dopo la fine dei giochi! E come accade per tutti i sogni...prima o poi dovevamo svegliarci! Ma questo non è stato un sogno come tanti...è di quelli che al mattino quando apri gli occhi ti porti dietro una scia di felicità...la serenità e la gioia di aver fatto qualcosa di grande...qualcosa che ha cambiato le idee di tante persone! Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani...abbiamo sentito la vostra vicinanza e il vostro calore...avete gioito con noi nelle vittorie e pianto con noi quando tutto è finito! E per questo...non smetterò mai di ringraziarvi tutti! Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia e questa esperienza rimarrà nei nostri cuori per sempre!

Un grazie immenso a tutto lo staff, che ha creduto in noi fino dall’inizio e ci ha permesso di arrivare fin qua.

Ma soprattutto un GRAZIE di CUORE alle mie compagne di squadra, siamo un gruppo incredibile, sempre pronte ad aiutarci a vicenda. Ognuna di noi ha dato tutto quello che aveva e anche di più! Sono veramente orgogliosa di noi!

Adesso sappiamo di cosa siamo capaci...miglioreremo e lavoreremo ancora più forte per riuscire un giorno ad alzare quella coppa! Ma di questa esperienza mi rimarranno soltanto dei bellissimi ricordi!💙

Tutto questo lo dedico alla mia famiglia al completo,siete persone meravigliose, capaci di sostenermi ogni giorno e aiutarmi quando penso di non farcela più!siete la parte migliore di me! ♥️

Addio nonna, ci hai visto vincere e sorridere fino alla fine...sarai sempre con me!"