Notizie Guagni Fiorentina

La fiorentina Alia Guagni viene accostata alla Juventus. Il padre spaventato commenta: "Noooo"
01 aprile 2022 12:42
Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''
25 marzo 2022 16:16
Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"
16 marzo 2022 13:44
L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico
21 dicembre 2021 19:50
Guagni: "Con il nuovo centro sportivo ci sarà la svolta per la Fiorentina. Io via per fare esperianza"
24 marzo 2021 21:30
Guagni: "Prandelli alla Fiorentina? Non so se è la scelta giusta. Nel mio futuro? Tornare alla Viola"
12 novembre 2020 11:05
Guagni: "Se finirò la mia carriera a Firenze? Spero di finirla all'Atletico Madrid"
31 ottobre 2020 00:02
Guagni: "Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei"
11 ottobre 2020 17:36
"Alia Guagni ha lasciato Firenze perché dilettante, all'estero sei professionista. Neto gran colpo"
10 luglio 2020 21:11
Alia Guagni è una nuova calciatrice dell'Atletico Madrid. Ritrova Linari sua ex compagna alla Fiorentina
08 luglio 2020 12:46
TGR Toscana, la Fiorentina Women's ha acquistato Abigail Kim come vice Guagni
01 luglio 2020 16:52
Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"
12 giugno 2020 19:13
Guagni, dopo il Real Madrid ora ci prova l'Atletico. Ma la Fiorentina continua a fare muro
26 maggio 2020 20:19
Guagni: "Sono rimasta alla Fiorentina anche grazie a Commisso. Professionismo? Fondamentale per crescere"
22 aprile 2020 20:46
Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"
16 aprile 2020 19:56
Guagni: "Alla Fiorentina siamo privilegiate, tantissime società avranno problemi economici. Commisso..."
16 aprile 2020 12:59
Guagni: “Scudetto? Io ci credo. Orgogliosa di Commisso, voglio ripagare la sua fiducia”
11 aprile 2020 10:25
Algarve Cup, la finale non si gioca. Le italiane ottengono di rientrare subito a casa. I dettagli
11 marzo 2020 08:12
Fiorentina Women's-Sassuolo 2-1. Guagni e Thogersen regalano i tre punti
15 febbraio 2020 18:21
Linari: "Non riesco a comprendere la scelta di Alia Guagni di rifiutare il Real Madrid per la Fiorentina"
12 febbraio 2020 20:38
Convocate Women's, Cincotta ne chiama 18. Out il capitano Guagni. Diretta tv SkySerieA
16 novembre 2019 11:54
Guagni: "Siamo dispiaciute. Nel 1° tempo siamo partite male, abbiamo preso un goal assurdo"
27 ottobre 2019 15:32
Guagni: "Con la Juve serve grinta e cuore. Ci stiamo preparando ad una grande finale.."
23 ottobre 2019 15:13
Guagni: "Dire no al Real Madrid è stato facile. Firenze è casa mia, credo nel progetto della Fiorentina"
13 ottobre 2019 19:18
Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca
12 ottobre 2019 18:31
Gli allenamenti della Fiorentina Women's sono solo in inglese per scelta di Cincotta. E non è l'unica grande novità di questa stagione
19 settembre 2019 14:21
Guagni: "Ho la maglia viola cucita addosso. Il Franchi mi mette i brividi. Con la Miedema? Ho un conto in sospeso"
12 settembre 2019 00:16
Cincotta: "Domani dobbiamo scalare l'Everest. Per provare a vincere abbiamo bisogno dei nostri tifosi"
12 settembre 2019 00:04
Guagni: "Non molliamo mai. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo. Arsenal? Vi aspettiamo al Franchi"
09 settembre 2019 23:30
Guagni: "Sono felicissima di ricevere questo premio. Commisso è una persona speciale, faremo grandi cose"
05 settembre 2019 23:15
Guagni: "Un ringraziamento speciale a Commisso e Barone che hanno trovato il tempo di chiamarmi. Grazie a tutti"
03 agosto 2019 12:29
Guagni rinnova con ACF Women's: "Qui sono a casa. Il mio NO al Real Madrid.."
02 agosto 2019 17:48
Guagni: "Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenute!"
30 giugno 2019 20:41
Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro
19 giugno 2019 00:30
Doppietta della Guagni, la Fiorentina Women's vince e va a meno 1 dalla capolista Juventus
27 ottobre 2018 18:32
Guagni: "Ho creduto nella mia città, Firenze, anche quando tutti ci voltavano le spalle"
29 novembre 2017 10:46
Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...''
12 ottobre 2017 11:43
Nazione: la Champions League torna a Firenze. E' la notte della Fiorentina Women's, col dubbio Guagni
04 ottobre 2017 10:30
Fiorentina Women's, Alia Guagni: ''Io, una fiorentina capitano, che onore. Le nuove? Ci stiamo conoscendo"
03 settembre 2017 21:16
EMOZIONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
06 maggio 2017 22:39
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