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Notizie Guagni Fiorentina

La fiorentina Alia Guagni viene accostata alla Juventus. Il padre spaventato commenta: "Noooo"

01 aprile 2022 12:42

Nuovo logo Fiorentina, Frey e Guagni hanno pareri opposti. La calciatrice: ''Meglio se non mi esprimo''

25 marzo 2022 16:16

Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"

16 marzo 2022 13:44

L'icona della Fiorentina Women's Alia Guagni è vicina ad andare al Milan. Addio Atletico

21 dicembre 2021 19:50

Guagni: "Con il nuovo centro sportivo ci sarà la svolta per la Fiorentina. Io via per fare esperianza"

24 marzo 2021 21:30

Guagni: "Prandelli alla Fiorentina? Non so se è la scelta giusta. Nel mio futuro? Tornare alla Viola"

12 novembre 2020 11:05

Guagni: "Se finirò la mia carriera a Firenze? Spero di finirla all'Atletico Madrid"

31 ottobre 2020 00:02

Guagni: "Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei"

11 ottobre 2020 17:36

"Alia Guagni ha lasciato Firenze perché dilettante, all'estero sei professionista. Neto gran colpo"

10 luglio 2020 21:11

Alia Guagni è una nuova calciatrice dell'Atletico Madrid. Ritrova Linari sua ex compagna alla Fiorentina

08 luglio 2020 12:46

TGR Toscana, la Fiorentina Women's ha acquistato Abigail Kim come vice Guagni

01 luglio 2020 16:52

Cincotta: "Se fossimo in Champions saremmo orgogliose. Guagni? Se partisse tiferemmo per lei"

12 giugno 2020 19:13

Guagni, dopo il Real Madrid ora ci prova l'Atletico. Ma la Fiorentina continua a fare muro

26 maggio 2020 20:19

Guagni: "Sono rimasta alla Fiorentina anche grazie a Commisso. Professionismo? Fondamentale per crescere"

22 aprile 2020 20:46

Guagni: "Il mio idolo è Batistuta. Quando smetterò di giocare spero di restare nella Fiorentina"

16 aprile 2020 19:56

Guagni: "Alla Fiorentina siamo privilegiate, tantissime società avranno problemi economici. Commisso..."

16 aprile 2020 12:59

Guagni: “Scudetto? Io ci credo. Orgogliosa di Commisso, voglio ripagare la sua fiducia”

11 aprile 2020 10:25

Algarve Cup, la finale non si gioca. Le italiane ottengono di rientrare subito a casa. I dettagli

11 marzo 2020 08:12

Fiorentina Women's-Sassuolo 2-1. Guagni e Thogersen regalano i tre punti

15 febbraio 2020 18:21

Linari: "Non riesco a comprendere la scelta di Alia Guagni di rifiutare il Real Madrid per la Fiorentina"

12 febbraio 2020 20:38

Convocate Women's, Cincotta ne chiama 18. Out il capitano Guagni. Diretta tv SkySerieA

16 novembre 2019 11:54

Guagni: "Siamo dispiaciute. Nel 1° tempo siamo partite male, abbiamo preso un goal assurdo"

27 ottobre 2019 15:32

Guagni: "Con la Juve serve grinta e cuore. Ci stiamo preparando ad una grande finale.."

23 ottobre 2019 15:13

Guagni: "Dire no al Real Madrid è stato facile. Firenze è casa mia, credo nel progetto della Fiorentina"

13 ottobre 2019 19:18

Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca

12 ottobre 2019 18:31

Gli allenamenti della Fiorentina Women's sono solo in inglese per scelta di Cincotta. E non è l'unica grande novità di questa stagione

19 settembre 2019 14:21

Guagni: "Ho la maglia viola cucita addosso. Il Franchi mi mette i brividi. Con la Miedema? Ho un conto in sospeso"

12 settembre 2019 00:16

Cincotta: "Domani dobbiamo scalare l'Everest. Per provare a vincere abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

12 settembre 2019 00:04

Guagni: "Non molliamo mai. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo. Arsenal? Vi aspettiamo al Franchi"

09 settembre 2019 23:30

Guagni: "Sono felicissima di ricevere questo premio. Commisso è una persona speciale, faremo grandi cose"

05 settembre 2019 23:15

Guagni: "Un ringraziamento speciale a Commisso e Barone che hanno trovato il tempo di chiamarmi. Grazie a tutti"

03 agosto 2019 12:29

Guagni rinnova con ACF Women's: "Qui sono a casa. Il mio NO al Real Madrid.."

02 agosto 2019 17:48

Guagni: "Abbiamo condiviso questo sogno con tutti voi italiani, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenute!"

30 giugno 2019 20:41

Italia femminile qualificata agli ottavi. 90' minuti per Guagni, solo 15' per Mauro

19 giugno 2019 00:30

Doppietta della Guagni, la Fiorentina Women's vince e va a meno 1 dalla capolista Juventus

27 ottobre 2018 18:32

Guagni: "Ho creduto nella mia città, Firenze, anche quando tutti ci voltavano le spalle"

29 novembre 2017 10:46

Guagni: ''Il mio infortunio? Non si molla niente. Dedico il passaggio del turno ai miei...''

12 ottobre 2017 11:43

Nazione: la Champions League torna a Firenze. E' la notte della Fiorentina Women's, col dubbio Guagni

04 ottobre 2017 10:30

Fiorentina Women's, Alia Guagni: ''Io, una fiorentina capitano, che onore. Le nuove? Ci stiamo conoscendo"

03 settembre 2017 21:16

EMOZIONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

06 maggio 2017 22:39

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