Doppietta della Guagni, la Fiorentina Women's vince e va a meno 1 dalla capolista Juventus
La Fiorentina Women’s vince 0-2 in casa del Sassuolo. Assoluta protagonista del match il capitano delle ragazze viola Guagni, autore di una doppietta, capace di segnare un gol per tempo e regalare i t...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 18:32
La Fiorentina Women’s vince 0-2 in casa del Sassuolo. Assoluta protagonista del match il capitano delle ragazze viola Guagni, autore di una doppietta, capace di segnare un gol per tempo e regalare i tre punti alle ragazze viola. Questo grande risultato avvicina le ragazze della Fiorentina alle prime della classe, trovandosi adesso a solo un punto di distanza da Juventus, capolista in classifica.