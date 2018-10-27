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Doppietta della Guagni, la Fiorentina Women's vince e va a meno 1 dalla capolista Juventus

La Fiorentina Women’s vince 0-2 in casa del Sassuolo. Assoluta protagonista del match il capitano delle ragazze viola Guagni, autore di una doppietta, capace di segnare un gol per tempo e regalare i t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 18:32
Doppietta della Guagni, la Fiorentina Women's vince e va a meno 1 dalla capolista Juventus -
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La Fiorentina Women’s vince 0-2 in casa del Sassuolo. Assoluta protagonista del match il capitano delle ragazze viola Guagni, autore di una doppietta, capace di segnare un gol per tempo e regalare i tre punti alle ragazze viola. Questo grande risultato avvicina le ragazze della Fiorentina alle prime della classe, trovandosi adesso a solo un punto di distanza da Juventus, capolista in classifica.

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