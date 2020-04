“Scudetto? Ci sono tante partite da giocare e per quanto la Juve sia avanti – ha detto Alia Gugni, calciatrice della Fiorentina Women’s a La Gazzetta dello Sport -, non mi do mai per vinta. Io ci credo, la Fiorentina ci crede e finché la matematica non ci dirà il contrario proveremo a fare la guerra alla prima in classifica”.

”Commisso? Quando è arrivata la nuova proprietà abbiamo iniziato a respirare aria di cambiamento – ha detto la giocatrice viola -. Commisso ci ha fatto capire subito che tiene alla squadra femminile e che vuole per noi solo il meglio. Sono molto orgogliosa del nostro presidente e farò il possibile per ricambiare la sua fiducia in noi”.