Convocate Women's, Cincotta ne chiama 18. Out il capitano Guagni. Diretta tv SkySerieA
Quattro le defezioni di spessore per la gara di quest'oggi, Il capitano Guagni, Breitner, Vigilucci e Mascarello.Queste le viola convocate da Mister Antonio Cincotta per il match Pink Bari - Fiorentin...
Quattro le defezioni di spessore per la gara di quest'oggi, Il capitano Guagni, Breitner, Vigilucci e Mascarello.
Queste le viola convocate da Mister Antonio Cincotta per il match Pink Bari - Fiorentina Women di domani (ore 14.30 stadio Antonucci - Bitetto BA):
Adami Greta, Agard Laura, Arnth Janni, Bonetti Tatiana, Cordia Janelle, De Vanna Lisa, Fedele Noemi, Fusini Martina, Lazaro Paloma, Mauro Ilaria, Ohrstrom Stephanie, Parisi Alice, Philtjens Davina, Ripamonti Chiara, Thogersen Frederikke, Tinti Rebecca, Tortelli Alice, Vigilucci Valery.
La diretta della gara sarà trasmessa da Skysport SerieA dalle 14,30.
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