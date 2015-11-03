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Notizie Serie A Womens Fiorentina

Linari: "Viola-Milan? Ho il cuore viola ma occhio a Ibra. Lo spagnolo? Come Pieraccioni.."

18 febbraio 2020 20:00

ACF Women's sul velluto. 3-0 sul campo della Pink Bari. Bonetti doppietta. Il tabellino

16 novembre 2019 18:24

Convocate Women's, Cincotta ne chiama 18. Out il capitano Guagni. Diretta tv SkySerieA

16 novembre 2019 11:54

Guagni: "Mercoledì vogliamo il pass per la finale di coppa Italia. Poi testa allo scudetto.."

15 aprile 2019 23:39

Serie A Women's, il 24 marzo la gara tra la Juventus e la Fiorentina sarà all'Allianz Stadium...

06 marzo 2019 20:20

Elena Linari(Ex Fiorentina Donne): "Vorrei ancora le viola campionesse d'Italia. Rispetto alla Spagna, qui in Italia.."

12 febbraio 2019 22:03

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