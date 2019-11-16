ACF Women's sul velluto. 3-0 sul campo della Pink Bari. Bonetti doppietta. Il tabellino
Vittoria per 3-0 della Fiorentina Women a Bari. dopo i due gol nel primo tempo di Thogersen (4') e Bonetti (40') nella ripresa le viola amministrano il vantaggio finoa l 40' quando sempre Bonetti sigl...
Vittoria per 3-0 della Fiorentina Women a Bari. dopo i due gol nel primo tempo di Thogersen (4') e Bonetti (40') nella ripresa le viola amministrano il vantaggio finoa l 40' quando sempre Bonetti sigla la sua doppietta personale chiudendo la gara.
Il tabellino:
PINK BARI: Myllyoja, Culver, Marrone, Di Bari, Novellino, Zammit, Piro, Torres, Ketis, Luijks, Carp. A disposizione: Di Fronzo, Buonamassa, Mascia, Soro, Ceci, Balbi, Trotta, Capitanelli, Manno. Al.Mimmo Caricola
FIORENTINA WOMEN’S FC: Ohrstro, Agard, Arnth, Philtjens, Cordia, Parisi, Adami, Bonetti, Lazaro, Thogersen, Mauro. A disposizione: Tortelli, Vigilucci, Ripamonti, Monnecchi, De Vanna, Morreale, Tinti, Fedele, Fusini. All. Antonio Cincotta
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