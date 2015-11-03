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Notizie Bonetti Fiorentina

Ex Juventus spaventato: "La Fiorentina è in corsa per la Champions. Hanno gioco ed entusiasmo"

24 febbraio 2022 20:44

Bonetti: "Che alla Fiorentina ci sia qualcosa che non va è un dato di fatto. I problemi sono venuti a galla"

03 marzo 2021 13:15

Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"

19 gennaio 2021 18:14

Ufficiale, Tatiana Bonetti va all'Atletico Madrid. La Fiorentina ha accettato la sua volontà

16 gennaio 2021 10:20

Sky, Commisso non ha impedito alla Bonetti di andare all'Atletico Madrid

11 ottobre 2020 20:30

Guagni: "Bonetti-Atletico Madrid? Vicenda confusa, mi sarebbe piaciuto giocare con lei"

11 ottobre 2020 17:36

CorFio, Bonetti, Commisso-Barone bloccano il suo trasferimento all'Atletico Madrid. Le ultime

07 ottobre 2020 09:53

Bonetti, salta il passaggio all'Atletico Madrid, rimarrà alla Fiorentina

06 ottobre 2020 14:36

Terremoto in casa Fiorentina Women's? La Bonetti non rinnova e la Mauro verso la Juventus

16 giugno 2020 12:33

Bonetti controcorrente: "Sono juventina dalla nascita. Ora stravedo per la '10' della Fiorentina"

18 maggio 2020 21:48

Bonetti: "Futuro alla Fiorentina? Stiamo parlando con la società. Ripartenza? Servono giuste condizioni"

26 aprile 2020 17:33

Barducci, Fiorentina Women's: "Le ragazze stanno bene, facciamo allenamenti smart e zumba"

28 marzo 2020 16:08

Algarve Cup, la finale non si gioca. Le italiane ottengono di rientrare subito a casa. I dettagli

11 marzo 2020 08:12

Tatiana Bonetti può gioire, finalmente è stata chiamata in nazionale. Sorride la viola

20 febbraio 2020 19:44

(FOTO) Tanti tifosi in coda per la sessione autografi con Cutrone e Tatiana Bonetti

22 gennaio 2020 18:45

Fiorentina Women’s-Florentia 6-1.Tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e gol di De Vanna

19 gennaio 2020 17:51

Bonetti: "Oggi mi son regalata una tripletta. Dopo Natale dobbiamo ritornare a bomba"

15 dicembre 2019 18:31

Fiorentina Women's-Inter finisce 4-0. Bonetti show, fa tripletta nel giorno del suo compleanno

15 dicembre 2019 15:00

Bonetti: "Abbiamo avuto il controllo della gara. Felice di aver fatto gol anche se non bellissimo"

07 dicembre 2019 18:44

Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi

23 novembre 2019 19:58

ACF Women's sul velluto. 3-0 sul campo della Pink Bari. Bonetti doppietta. Il tabellino

16 novembre 2019 18:24

Bonetti: "Juve sulla carta superiore, noi crescere nel tempo. Vogliamo il trofeo per Commisso"

24 ottobre 2019 19:17

Bonetti: “Dovevamo chiuderla nel 1° tempo ma non ci siamo mai arrese”

19 ottobre 2019 20:20

Rimonta Women's, le ragazze vincono 2-1 sul terreno del Sassuolo. La cronaca..

19 ottobre 2019 18:22

Women's, vittoria 2-1 sul Tavagnacco. In rete De Vanna e Bonetti. La cronaca

12 ottobre 2019 18:31

Bonetti: "Non vediamo l'ora di incontrare l'Arsenal, ce la giocheremo. Commisso? Si vede che vuole far bene"

10 settembre 2019 10:37

ACF Women's, asfaltata la Res Roma: 5-0 e quarto posto consolidato. Doppietta di Bonetti...

05 maggio 2018 17:00

Women's, parla l'ex Orlandi: ''In Champions le viola passano, Bonetti e Guagni decisive''

11 ottobre 2017 15:24

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