Tatiana Bonetti lascia la Fiorentina: "Addio per motivi di relazioni, non pensavo di andar via cosi"

Tatiana Bonetti era la calciatrice più forte e di punta della Fiorentina Women's ma ha deciso di andare via, lasciando Firenze non senza polemica...

La calciatrice della Fiorentina femminile dice addio ai colori viola e si trasferisce in Spagna nell'Atletico Madrid, queste le sue parole su Instagram:

"È veramente difficile descrivere in poche parole tutto quello che ho passato con questa maglia addosso, tutte le gioie, i dolori, le vittorie e le sconfitte.

Mai avrei pensato di concludere così questo capitolo della mia storia...

Sono stati mesi difficili e ho maturato dentro me questa idea per diversi motivi...personali professionali e di relazioni... ma una cosa la voglio dire, fino a quando mi è stato permesso di indossare la maglia viola ho dato l’anima in ogni momento...

La mia Vita sportiva va avanti e ora mi aspetta un' avventura importante che bisogna continuare a scrivere con passione. Porterò sempre Firenze nel cuore, è stato bello fare questo viaggio insieme, grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, che credono in me, che hanno provato un po’ a conoscermi realmente. In bocca al lupo. Arrivederci."

BUCCHIONI: "ALLA FIORENTINA CHE IL FRANCHI VENGA RIFATTO NON SERVE A NULLA"

https://www.labaroviola.com/caro-commisso-servono-dirigenti-di-calcio-gomez-fara-la-fine-di-ribery-e-si-arrabbiera/127827/