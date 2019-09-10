Bonetti: "Non vediamo l'ora di incontrare l'Arsenal, ce la giocheremo. Commisso? Si vede che vuole far bene"
Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti a La Nazione vista la sfida Champions con l'Arsenal: "Sicuramente è un esordio difficile perchè loro sono una squadra fortissi...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 10:37
Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti a La Nazione vista la sfida Champions con l'Arsenal: "Sicuramente è un esordio difficile perchè loro sono una squadra fortissima però vogliamo giocarcela. Loro verranno a Firenze convinte di schiacciarci ma noi proveremo a contrapporci, non vediamo l'ora di scendere in campo. Si vede che Commisso vuole far bene sia con il calcio maschile che con quello femminile".