ACF Women's, asfaltata la Res Roma: 5-0 e quarto posto consolidato. Doppietta di Bonetti...

L'ACF Women's asfalta la Res Roma: finisce 5-0, grazie alle reti di Linari e Mauro nella prima frazione, seguite dal gol di Parisi e dalla doppietta di Bonetti nella ripresa. Le Viola mantengano e con...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2018 17:00

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