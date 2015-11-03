Notizie Women Fiorentina

Fiorentina Women's, Adami suona la carica: "Contro la Juventus per dimostrare chi siamo"
10 ottobre 2020 11:02
Panini, nuovo album in edicola ma stavolta sarà di calcio femminile…
05 aprile 2019 13:45
ACF Women's, asfaltata la Res Roma: 5-0 e quarto posto consolidato. Doppietta di Bonetti...
05 maggio 2018 17:00
Fattori: "Contro la Res Roma gara perfetta. Fondamentale iniziare l'anno così, le nuove hanno fatto bene..."
15 gennaio 2018 16:03
La Fiorentina Women's asfalta il Chievo: 4-0. Caccamo: "Juve? Facciamo i conti alla fine"
02 dicembre 2017 18:14
Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...
15 novembre 2017 17:21
Sette calciatrici della Fiorentina Women's convocate in nazionale: dalla Guagni a Linari, un altro successo per Fattori
13 novembre 2017 15:55
Fiorentina Women's-Tavagnacco, pareggio in extremis, finisce 1-1. Viola a meno sette dalla vetta del campionato...
11 novembre 2017 16:50
Caccamo: ''Pubblico fiorentino incredibile, ma non è bastato. Retto benissimo nel primo tempo, poi loro superiori...''
08 novembre 2017 20:52
Fiorentina Women's travolta a domicilio dal Wolfsburg: 0-4 al Franchi, davanti a 2500 spettatori. Primo tempo in equilibrio, poi...
08 novembre 2017 20:46
Fiorentina Women's, brutto k.o interno: il Brescia passa 2-4 contro le campionesse d'Italia. La doppietta di Bonetti non basta alle viola...
04 novembre 2017 16:25
Fiorentina Women's grande anche fuori dal campo: raccolti 10mila euro per il centro antiviolenza Artemisia
16 ottobre 2017 17:09
Pioggia, vento e freddo danesi non fermano la Fiorentina Women's: viola agli ottavi Champions
12 ottobre 2017 11:39
Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo
07 ottobre 2017 15:09
Fiorentina Women's, Zazzera firma il pareggio in extremis col Verona
30 settembre 2017 17:19
Fiorentina Women's, Alia Guagni: ''Io, una fiorentina capitano, che onore. Le nuove? Ci stiamo conoscendo"
03 settembre 2017 21:16
Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."
06 maggio 2017 17:18
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