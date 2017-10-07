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Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo

Dopo la vittoria di Champions League contro le danesi del Fortuna, la Fiorentina Women's vuole continuare su questa strada. A partire dalla gara iniziata alle 15 contro il Pink Bari.FIORENTINA WOMEN'S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2017 15:09
Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo -
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Dopo la vittoria di Champions League contro le danesi del Fortuna, la Fiorentina Women's vuole continuare su questa strada. A partire dalla gara iniziata alle 15 contro il Pink Bari.

FIORENTINA WOMEN'S FC: Durante, Daniel, Linari, Einarsdottir, Adami, Mauro, Caccamo, Vigilucci, Bartoli, Rinaldi, Tortelli. A disposizione: Fedele, Guagni, Brazil, Bonetti, Carissimi, Domi, Morreale. All. Mr Fattori, Mr Cincotta.

PINK BARI: Aprile, Groff, Piro, Bassano, Strisciuglio, Parascandolo, Serturini, Soro, Santoro, Novellino, Pinna. A disposizione: Piazza, Cangiano, Rogazione, Quazzico, Ceci, Marrone, Manno. All. Mr D'Ermilio.

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