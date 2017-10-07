Fiorentina Women's-Pink Bari, le formazioni. Guagni in panchina, dopo la Champions serve un altro successo
Dopo la vittoria di Champions League contro le danesi del Fortuna, la Fiorentina Women's vuole continuare su questa strada. A partire dalla gara iniziata alle 15 contro il Pink Bari.FIORENTINA WOMEN'S...
Dopo la vittoria di Champions League contro le danesi del Fortuna, la Fiorentina Women's vuole continuare su questa strada. A partire dalla gara iniziata alle 15 contro il Pink Bari.
FIORENTINA WOMEN'S FC: Durante, Daniel, Linari, Einarsdottir, Adami, Mauro, Caccamo, Vigilucci, Bartoli, Rinaldi, Tortelli. A disposizione: Fedele, Guagni, Brazil, Bonetti, Carissimi, Domi, Morreale. All. Mr Fattori, Mr Cincotta.
PINK BARI: Aprile, Groff, Piro, Bassano, Strisciuglio, Parascandolo, Serturini, Soro, Santoro, Novellino, Pinna. A disposizione: Piazza, Cangiano, Rogazione, Quazzico, Ceci, Marrone, Manno. All. Mr D'Ermilio.